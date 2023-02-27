Ольга Сумская родилась в семье известных актеров Анны Сумской (в девичестве Опанасенко) – заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины. У Ольги есть старшая сестра Наталья – тоже актриса.
Вячеслав Сумской скончался еще в 2007 году в возрасте 73 лет. Жизнь Анны Сумской оборвалась в начале полномасштабной войны. Ей было 88 лет.
В этот раз на своей странице в Instagram Ольга разместила трогательный пост на годовщину смерти своей мамы.
"Год без мамы ... 27 февраля 2022-го в 4 утра не стало родненькой ... Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя Родненькая ... Хоть бы слово услышать, обнять ... В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала актриса и поделилась трогательными семейными фото из архива.
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Украинцы в комментариях поддержали Ольгу Сумскую и выражают соболезнования:
"Сочувствую Вам🥺Пусть спит спокойно. Потеря родных людей самая тяжелая. Представляю, как вам была сложно морально, только началась война и через несколько дней мамы не стало. Держитесь🙏";
"Мамочка - самое дорогое, что есть у детей❤️ Светлая память и Царство Небесное вашей мамочке🙏🏻";
"Сочувствую и скорблю вместе с вами…😢".
Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.