Популярная актриса театра и кино, 56-летняя Ольга Сумская активно показывает в Инстаграм кадры из своих выступлений. Она делится различной информацией, поддерживает украинцев и рассказывает о себе.

Недавно Ольга призналась, как во время своего тура не забывает о себе. она тренируется даже в номере и успевает устраивать пробежки. Также Сумская любит ходить к косметологу на безоперационные подтяжки кожи, рассказывает о лифтинге и впечатляет результатами.

В этот раз после процедуры Glow Solution удалось впечатлить посвежевшей внешностью. Образ бортпроводницы еще больше преобразил Сумскую. Новыми кадрами она поделилась в Инстаграм Стори.

Мы писали, Ольга Сумская родилась в семье известных актеров Анны Сумской (в девичестве Опанасенко) – заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины. У Ольги есть старшая сестра Наталья – тоже актриса.

Вячеслав Сумской скончался еще в 2007 году в возрасте 73 лет. Жизнь Анны Сумской оборвалась в начале полномасштабной войны. Ей было 88 лет.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.