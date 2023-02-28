Напомним, судят четвертый сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, пишет Politeka.net.
И именно изменения во внешности Ярославского привлекли внимание зрителей. Ведь Владимир отрастил роскошные усы и теперь постоянно становится центром внимания среди комментаторш «МастерШеф».
Некоторые ценительницы мужской красоты жестко требуют от Ярославского: «Побрейтесь!», другие же, шутя, сравнивают его с Тарасом Шевченко и Сальвадором Дали.
Вот и новый выпуск «МастерШеф. Профессионалы» не обошелся от женских взглядов на Ярославского. В комментариях украинки восклицают: «Усы – отпад просто», «Ох, какие усища» и признаются – «До сих пор не могу привыкнуть к новому пану Владимиру», «Владимиру очень идет этот его новый стиль».
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Добавим, что зрители продолжают обсуждать участников четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы». Так, некоторым зрителям кажется, что на главную кухню страны попали случайные люди и можно было найти лучших кулинаров.
Другие же понимают, что многие мужчины сейчас стоят на защите государства, рестораты и повара превратились в бойцов, медиков, волонтеров.
Напомним, что украинцы раскритиковали новый сезон "профессионалов" за то, что участниками, по их мнению, стали "аматоры".
Также сообщалось, как новые участники "МастерШеф. Профессионалы" разозлили Эктора и Ярославского.
Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав правду о своей личной жизни.