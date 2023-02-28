Напомним, судят четвертый сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, пишет Politeka.net.

И именно изменения во внешности Ярославского привлекли внимание зрителей. Ведь Владимир отрастил роскошные усы и теперь постоянно становится центром внимания среди комментаторш «МастерШеф».

Некоторые ценительницы мужской красоты жестко требуют от Ярославского: «Побрейтесь!», другие же, шутя, сравнивают его с Тарасом Шевченко и Сальвадором Дали.

Вот и новый выпуск «МастерШеф. Профессионалы» не обошелся от женских взглядов на Ярославского. В комментариях украинки восклицают: «Усы – отпад просто», «Ох, какие усища» и признаются – «До сих пор не могу привыкнуть к новому пану Владимиру», «Владимиру очень идет этот его новый стиль».

Добавим, что зрители продолжают обсуждать участников четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы». Так, некоторым зрителям кажется, что на главную кухню страны попали случайные люди и можно было найти лучших кулинаров.

Другие же понимают, что многие мужчины сейчас стоят на защите государства, рестораты и повара превратились в бойцов, медиков, волонтеров.

Напомним, что украинцы раскритиковали новый сезон "профессионалов" за то, что участниками, по их мнению, стали "аматоры".

Также сообщалось, как новые участники "МастерШеф. Профессионалы" разозлили Эктора и Ярославского.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав правду о своей личной жизни.