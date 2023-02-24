Ектор Хіменес-Браво був неприємно здивований стравою, яка опинилися перед ним на столі.

Розчарували знаменитого кухаря деякі учасники четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали», пише Politeka.net.

Молоді кухарі, як виявилося, не змогли приготувати національну французьку страву кіш Лорен.

Спочатку Ектору не сподобалася начинка з судака.

«Мен і не зрозуміло, до чого тут риба. У кіл Лорену класичному бекон, тож ви могли замінити його на інше м’ясо з українським акцентом. Ваша начинка ще і сира. Презетнація взагалі жахлива», - заявив Ектор Хіменес-Браво.

Також суддя шоу розкритикував основу блюда, назвавши її неправильною.

«Це не пісочне тісто. Одна з найпростіших страв в сьогоднішньому завданні, і такий результат», - розчаровано сказав знаменитий кухар.

Далі учасники презентували свою іншу страву - суші.

Замість рису «професіонали» використали гречку, а начинку зробили з телятини, замаринованій у томатному соку. Страва не сподобалась Володимиру Ярославському. М’ясо виявилося подрібнене неправильно.

«Їсти мені не комфртно. Макати у якийсь сойс, щоб було схоже на суші, немає як. І м’ясо – їсти його неможливо, бо воно тягнетьс в роті завдяки вашій неохайній, надзвичайно поганій нарізці», - виніс свій вердикт Ярославський.

На щастя для команди, десерт виявився не таким поганим, як попередні блюда. Ольга Мартиновська похвалила саму ідею, але зазначила, що її можна було допрацювати.

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