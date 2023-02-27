Певица Юлия Санина отметила, что пользователи сети и ее знакомые часто отмечают, что у нее очень сильно изменились глаза за этот год.

Чуть больше года спустя Киев, который Москва планировала захватить за три дня, остается свободным, а россия не контролирует ни один из областных центров Украины, кроме захваченных в 2014 году Донецка и Луганска. Фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина поделилась в Инстаграм своими чувствами, рассказав, как изменилась за это время.

В сети певица рассказала, что пришла на интервью к ведущему Тимуру Мирошниченко - именно с ним она будет вести песенный конкурс "Евровидение-2023". Она призналась, что война сильно повлияла на ее жизнь. Певица уточнила, что пользователи сети и ее знакомые часто отмечают, что у нее очень сильно изменились глаза за этот год. По словам Саниной, это естественно, ведь она сама очень сильно изменилась внутренне за 2022 год.

"Многие пишут, что у меня изменились глаза. Действительно мы все очень сильно изменились за прошлый год - не верим в чудеса, а верим только в ВСУ. То есть мы знаем, что герои умирают и мы знаем, какой ценой нам дается эта победа. Той девочки, которая верила в сказки и чудо больше нет. И есть только взрослый человек, который знает, как все в этом мире устроено. В начале войны казалось, что всему конец и неизвестно, что будет дальше. Но сейчас мы видим, что жизнь продолжается и каждый делает все возможное на своем фронте", - отметила Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.