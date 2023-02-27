Саша Погорелова заявила, что были моменты, которые ее насторожили в поведении главного героя реалити.

После выхода на экраны 12 сезона романтического реалити "Холостяк", участницы шоу одна за одной рассказывают о неискренности Алекса Топольского на проекте. В частности, Саша Погорелова заметила моменты, когда главный холостяк наигранно себя вел, словно играл роль. Об этом она рассказала новом интервью Виктории Сироклин.

Саша Погорелова заявила, что были моменты, которые ее насторожили. Например, то, что Алекс Топольский только показывал из себя джентльмена на камеру.

"Когда на свидании с самолетом мы выходили из машины, то на камеру он открывал дверь, а без камеры – нет. Я подумала, может, он забыл или еще что-то.... Такие моменты были", – признается Саша Погорелова.

Также участница "Холостяка-12" прокомментировала постоянные замечания Топольского на проекте относительно ее боязни камеры. Она отметила, что ей не нравилось, что тот акцентировал на этом внимание, но теперь та понимает, что скорее всего так было нужно создателям проекта.

Девушка откровенно сказала, что Алекс очень нравился ей, особенно в начале проекта, но впоследствии интерес к нему стал снижаться и она заметила, что тот наигранно себя вел.

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