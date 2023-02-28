Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно ездила на концерт в Польшу, выложила видео и рассказала о своем достижении.

Так, в роке можно увидеть Надю, которая свирепо играет на барабанах, не замечая ничего вокруг, а на фоне играет ее новая песня. В кадре артистка появилась в черных шортах и серой майке, ее волосы растрепаны, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о миллионах просмотров ее нового клипа "Вотсап": "3 000 000 на ютубе! Я хотела, чтобы "вотсап" всколыхнул ваши сердечки, кажется, так и произошло. Спасибо за просмотры и первые места в топ чартах, вы – 💔".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Сильная композиция. Спасибо!".

"Всколыхнул, не то слово".

"Это невероятно".

"Каждый день на повторе".

"Невероятная песня".

"Мы тебя любим".

"Просто знай, что это – любимая моя твоя песня!".

"Очень красивая и душевная песня".

"Я не могу, как красиво звучат барабаны в этой песне".

"Надеюсь, что скоро ты споешь эту песню на концерте в честь нашей победы".

"Люблю слушать эту песню, когда сама дома или вечером в наушниках".

Напомним, "Очень символично": Каменских удивила выступлением с известной польской певицей.

Как сообщала Politeka, "Смотрите, как это было": Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине.

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