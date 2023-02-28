Роман Владимира Дантеса с бывшей женой друга стал предметом сплетен и пересудов, потому в этих отношениях он действует немного иначе.

Вскоре после того, как Надя Дорофеева подтвердила свои отношения с Мишей Кацуриным, Владимир Дантес начал встречаться с его бывшей женой Дашей. В отличие от своей бывшей супруги певец мало говорит о новой любви и почти не публикует совместные фото в соцсетях. В интервью TabloID, он рассказал, почему мало рассказывает о новом романе и практически не публикует фото с возлюбленной.

Музыкант признался, что сейчас он не хочет выставлять личную жизнь напоказ, хотя и не скрывает, что отношения на публику ему нравились.

"Я все еще не открываю полностью карты. Научился на предыдущих отношениях, что не нужно полностью их показывать. Я уже был в отношениях, где все показывал. И это – классно. Но сейчас мне не хочется. Хочется, что-то оставлять для себя и немного скрывать",

– поделился Владимир Дантес.

Роман Владимира Дантеса с бывшей женой друга стал предметом сплетен и пересудов. Владимир ответил, как относится к обсуждению и критике их отношений с Кацуриной в соцсетях.

"Слушайте, на самом деле, иногда действительно… мне неприятно, что это обсуждается. Не понимаю, зачем. А потом я себе думаю так: "Ну если люди в этот момент, сочиняя какие-то комментарии, не думают об ужасах, которые происходят в нашей стране. Ну пусть". Люди – это люди. И они всегда будут обсуждать грязное белье. Не надо, как говорится, писять против ветра. А то будет еще хуже. Это все пройдет", - считает певец.

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