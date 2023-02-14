Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский певец, который после 10 лет отношений развелся с Надей Дорофеевой. Рестораторы Миша и Даша Кацурины, которые дружили со звездным семейством, тоже решили развестись. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир ушел к Даше. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в День Святого Валентина Дантес поделился фотографией своей любимой, а также ее дочери.

"Спасибо тебе", - лаконично написал Владимир под кадрами.

Фанаты, включая Дашу Кацурину, Анну Андрийчук, Евгения Кота, поставили десятки тысяч лайков под публикацией и написали комментарии:

"От всего сердца и только вас";

"Вовка если вы счастливы, то это супер";

"Вы похожи. Пусть все будет хорошо";

"Любовь спасет этот мир и любой другой тоже";

"Гарнюличка Даша, счастья вам и любви";

"Звучит вроде прощание";

"Володя)) , ты заслуживаешь быть счастливым, любимчик";

"В 100 раз лучше Нади";

"Проект Меняю женщину, ей Богу"

"Какая же она красивая";

“Котики вы наши”.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес признался, с кем хочет записать совместную песню

А еще Politeka сообщала, что Дантес решился на признание, почему до сих пор не перевел свои русскоязычные песни

Также Politeka писала, что Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове