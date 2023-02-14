Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский певец, который после 10 лет отношений развелся с Надей Дорофеевой. Рестораторы Миша и Даша Кацурины, которые дружили со звездным семейством, тоже решили развестись. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир ушел к Даше. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в День Святого Валентина Дантес поделился фотографией своей любимой, а также ее дочери.
"Спасибо тебе", - лаконично написал Владимир под кадрами.
Фанаты, включая Дашу Кацурину, Анну Андрийчук, Евгения Кота, поставили десятки тысяч лайков под публикацией и написали комментарии:
"От всего сердца и только вас";
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"Вовка если вы счастливы, то это супер";
"Вы похожи. Пусть все будет хорошо";
"Любовь спасет этот мир и любой другой тоже";
"Гарнюличка Даша, счастья вам и любви";
"Звучит вроде прощание";
"Володя)) , ты заслуживаешь быть счастливым, любимчик";
"В 100 раз лучше Нади";
"Проект Меняю женщину, ей Богу"
"Какая же она красивая";
“Котики вы наши”.
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес признался, с кем хочет записать совместную песню
А еще Politeka сообщала, что Дантес решился на признание, почему до сих пор не перевел свои русскоязычные песни
Также Politeka писала, что Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове