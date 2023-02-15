Бизнесмен и ресторатор Михаил Кацурин поздравил Надю Дорофееву с Днем влюбленных, экс-муж артистки Владимир Дантес в свою очередь поздравил экс-жену Кацурина. Бывших супругов Надю и Владимира уже из-за этого высмеяли в сети, ведь они попросту поменялись партнерами и эта тема не утихает среди обсуждений.

Артистка старается в свою очередь не реагировать на критику и различные замечания, тем не менее, они часто появляются под каждым ее постом. В Тик-Ток счастливое видео Дорофеевой и Кацурина также не обошли стороной.

«Где Дантес? Верните рокера, что за поваренок?; Может снова поменяетесь?; Почти год прошел, а люди до сих пор пишут по Дантесу и их разводу 😂;

Скоро новая рубрика «готовим вместе с Дорофеевой и Катцуриным»; К Наде вопрос есть, но больше вопрос к мужчине, который оставил семью с детьми; Надо создать петицию о возвращении Дантеса!!; шоу Міняю жінку в жизни».

Стоит отметить, что в марте 2022 года Надя Дорофеева сообщил о расставании со своим мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом. В январе 2023 стало известно, что они официально оформили развод.

О романе Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года. В начале декабря певица выпустила клип на их первую общую песню "Щоб не було", в котором снялся Кацурин.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.