Во время беседы с журналисткой Эммой Антонюк для YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись" артист устроил настоящий скандал, поучая молодую женщину, как ей жить и почему она должна завести мужа (чтобы посмотреть видео и обсудить конфликтную ситуацию - доскролльте страницу до конца) Украинский певец Иво Бобул со скандалом покинул интервью после вопроса о том, что он думает об отношениях и чему учит сына в общении с женщинами.
«Душу нужно искать, а не деньги. Мы забыли, что у каждого человека есть душа. А мы смотрим деньги, деньги, квартиры, богатство. А молодежь... нужно, чтобы они знали это.... что есть разные девушки. Есть хорошие девушки, хорошие девочки должны сидеть дома, а эти ищут себе какое-то приключение на что?» - заявил артист.
После этого, Бобул рассказл, что девушки стали меркантильными.
«Думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машинах, домах. А никто не думает, где мужчина может взять это все... Не все могут быть банкирами, "папиками"» - добавил певец.
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После этого журналистка подметила, что женщина может быть счастлива и без отношений:
«Ты молодая, у тебя нет ребенка, мужа. Почему? А это уже должно быть» - заявил в ответ Бобул.
«Что вы говорите? Это сексистский бред. Женщина может быть счастлива в том жизненном сценарии, в котором ей комфортно» - отметила журналистка.
После этого Иво Бобул заявил, что он не сексист и это он будет решать, как разговаривать, при этом он демонстративно выкинул подарок – книгу:
«Солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не очень понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Мне 69 лет, я прожил жизнь. Тебе 32 года и ты меня начинаешь учить, что есть лево, что есть право» - высказался артист.
«Но возраст не является заслугой» - добавила журналист.
«Объясняю тебе. Это есть опыт, которого у тебя нет. Дай Бог, чтобы он был в самое короткое время. Не нужно макать меня в унитаз. Я вижу ценности на своих плечах, потому что прожил. Ты видишь другое» - заявил Бобул, из-за чего его подняли на смех в сети.
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