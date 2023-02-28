Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, в котором сообщил важную новость и засветил собственноручно нарисованную картину.

Как видно, Melovin появился в ролике в эпатажном образе – темном полосатом пиджаке и рубашке нараспах, которая оголила татуировки на груди, а на его лице модные солнцезащитные очки. В руках он держит яркую картину, которую, как оказалось, нарисовал сам.

В своем ролике Костя рассказал не о картине, а сообщил новость о своем выступлении и пригласил не него поклонников. В подписи к публикации он написал: "Киев, встретимся 18 марта в 17.00 в Stereo Plaza на новом музыкальном благотворительном фестивале BRAVEUA FEST! Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов. Покупаешь билет – донатышь на ВСУ!".

Поклонники не прошли мимо и принялись лайкать и комментировать новое видео исполнителя:

"Я готова переслушать хоть всех молодых артистов мира ради одного тебя. Придем обязательно, теперь уж точно".

"Надеюсь, ты скучаешь по сцене не меньше, чем мы по тебе на ней".

"Вау, мы ждали подтверждения именно от тебя. Надеюсь ничто не помешает приехать".

"Как будто год тебя не видела".

"Билет уже есть. Так что буду, надеюсь, все доживем".

"Очень соскучилась. Ты невероятный".

"Приглашение, от которого нельзя отказаться".

"Солнце, как же мы тебя давно не видели, я даже растерялась".

"А картина очень хорошая, очаровала меня, и я все еще готова ее купить, дорого. Передай своему альтер-его".

"Боже, я так соскучилась, я скоро узнавать тебя перестану, Мел".

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