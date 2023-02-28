Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась трогательным видео своей встречи с украинскими защитниками.

Как оказалось, Даша встретилась с военными, чтобы лично передать им автомобиль, на который собирали всем миром. Видно, что на встречу с защитниками блогерша пришла в стильном черном пальто с красивой укладкой и легким макияжем. Она с радостью пообщалась с представителями ВСУ и передала им внедорожник, вместе со всеми необходимыми документами.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Сегодня у меня была важная миссия, но скажу честно, донатить онлайн гораздо легче, чем передавать машину военным лично. Очень нервничала, но отчитываюсь. Как и обещала, машину сегодня мы передали нашим военным, акт прикрепляю в карусели. Я благодарна всех, кто присоединился. Мой именной тоже скоро начнется, и я кому-то из вас так же буду отдавать машину. не могу дождаться нашей встречи".

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