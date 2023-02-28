Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась очаровательным видео, н котором крутится перед камерой под любимую музыку.
Как видно, Юлия запечатлена в просторной комнате с серыми стенами и диваном. Перед камерой она появилась в стильном зеленом костюме свободного кроя с яркой салатовой кофточкой, этот наряд поклонники звезды назвали весенними и даже неоновым. Волосы певицы частично заплетены, и часто распущены, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Санина оставила сердечко-эмодзи, а фанаты тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Красавица".
"Как же красиво".
"Какая ты обаятельная".
"Яркий весенний образ".
"Невероятно красивая".
"Очень гармоничный образ".
"Прекрасная как всегда, мое вдохновение".
"Юля, вы живая, это главная ваша черта! В мире интернета и пластмассы, вы как глоток свежего воздуха".
"Как всегда, красавица. Кстати, этот цвет вам очень подходит".
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