Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась очаровательным видео, н котором крутится перед камерой под любимую музыку.

Как видно, Юлия запечатлена в просторной комнате с серыми стенами и диваном. Перед камерой она появилась в стильном зеленом костюме свободного кроя с яркой салатовой кофточкой, этот наряд поклонники звезды назвали весенними и даже неоновым. Волосы певицы частично заплетены, и часто распущены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина оставила сердечко-эмодзи, а фанаты тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Красавица".

"Как же красиво".

"Какая ты обаятельная".

"Яркий весенний образ".

"Невероятно красивая".

"Очень гармоничный образ".

"Прекрасная как всегда, мое вдохновение".

"Юля, вы живая, это главная ваша черта! В мире интернета и пластмассы, вы как глоток свежего воздуха".

"Как всегда, красавица. Кстати, этот цвет вам очень подходит".

Напомним, "Очень символично": Каменских удивила выступлением с известной польской певицей.

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