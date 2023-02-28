Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз звезда очаровала новым фото и напомнила о приближении весны.

Как видно, на новой фотографии Лида запечатлела себя в зеркало, она стоит в просторной уютной комнате. Перед камерой она появилась в стильном лаконичном образе – черном костюме необычного кроя с белыми кедами и светлой водолазкой, а ярким акцентом образа является желтый платок на шее. Волосы артистки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Несмотря ни на что, обязательно придет весна! Совсем скоро, просто почувствуйте". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новую фотографию звезды:

"Совсем скоро! Так нам сказало об этом солнышко!".

"Ты моя весна".

"Как хороша".

"Красотка. Обожаю тебя".

"Все будет хорошо".

"Как красиво".

"Очень красиво".

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