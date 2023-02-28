На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне россияне атаковали Киев ночью 14 иранскими дронами, 11 из которых сбили наши силы ПВО - 9 из них в районе Киева. Есть попадания в Хмельницком. Там погибли два спасателя ГСЧС – Владислав Дворак (фото 1) и Сергей Севрук (фото 2). Они уже работали на месте первого попадания, когда в то же место произошел второй прилет.

Ракетная атака, которая 27 февраля должна была состояться вслед за атакой дронов, не произошла, вероятно, из-за диверсии белорусских партизанов, повредивших военный самолет А-50У. Такое предположение сделал военный эксперт Роман Свитан и объяснил почему (видео 3). Инцидент на аэродроме в белорусских Мачулищах российские власти комментировать отказались, как и накануне белорусские.

Первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП Брэдли (видео 4) – сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Также Маричка Падалко рассказала, как Боно, участник ирландской группы U2, поддержал украинцев на концерте «Антитела» в Лондоне и спел вместе с украинской группой (видео 10).

«Я бы никогда не задирался с украинцами, никогда! Эта война – не просто война за территорию и за суверенитет. Речь идет о порядочности и о достоинствах, противостоящих господству и тьме, и мы хотим, чтобы порядочность и достоинство победили ради всех нас», - заявил Боно.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.