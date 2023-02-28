Накануне Кристина Соловий сообщила о проблемах со здоровьем, из-за которых ей приходится перенести тур по Украине. А на этот раз в сторис на своей странице в Instagram артистка рассказала о смерти своей бабушки и поделилась ее архивным фото. Кристина Соловий призналась, что бабушка в свое время также писала песни, и своим талантом певица обязана именно ей.

"Ушла из жизни моя бабушка. Она тоже писала песни и передала это умение мне. моя красавица❤️", - написала артистка.

Накануне Кристина Соловий эмоционально обратилась к поклонникам из-за переноса концерта.

Мои птички, к большому сожалению, тур по Украине пришлось перенести. На последнем концерте в рамках тура по Германии и Чехии я сорвала голос. Соответственно, услышаться с вами в ближайшее время мы не сможем. Новые даты опубликую в моих социальных сетях в течение нескольких дней. Важное уточнение. Концерт в Киеве (22.03) не переносится. С него начнем ❤️ Надеюсь на ваше понимание, мои лучшие птички. Восстанавливаю голос и вернусь к вам!", — сообщила певица.

Все билеты остаются действительными на новые даты, их можно вернуть. С дополнительными вопросами следует обращаться к организаторам.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Соловий поразила Владимира Дантеса на новом фото.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала участника "Голос країни", который ее покорил.