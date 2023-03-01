Участники четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы» наконец-то начали показывать свои таланты и умения по полной.

Некоторым даже удалось приятно удивить судью Эктора Хименеса-Браво, пишет Politeka.net.

Так, в Сети появился анонс нового выпуска «МастерШеф. Профессионалы» 4 сезона, в котором перед участниками проекта снова поставили непростые задачи.

«Кому не слабо сделать карпачо с закрытыми глазами?», – говорит Эктор.

Также Хименес-Браво уверяет поваров, каждый из которых хочет стать МастерШефом, что можно даже приготовить прозрачные пельмени и хлеб без муки.

Чтобы удивить Эктора, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского у поваров, как всегда, будет мало времени.

Но некоторым справиться с задачей все же удастся и он впервые на этой кухне, и перед самим Эктором докажет, что он профи уровня Бог.

«Вы меня удивили!», – даже признается Эктор.

Добавим, что в Сети не прекращаются дискуссии по поводу участников нового сезона. Так, некоторые из зрителей хотели бы, чтобы они были более профессиональными, а не "аматорами".

Тем временем другие продолжают обсуждать новую внешность Владимира Ярославского.

Напомним также, что ранее Евгений Клопотенко разбил сердца своим поклонницам, рассказав правду о своей личной жизни.

Также Politeka.net писала, как Эктор разозлился на участников четвертого сезона "МастерШеф. Профессионалы".