Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил теплые фото со своими звездными друзьями и рассказал о благотворительном мероприятии за границей.

Как оказалось, Юрий вместе с певцами Дзидзьо и Александром Пономаревым побывали в Израиле, где провели благотворительный концерт. А также побывали на уютном ужине с украинским защитниками, которые проходят реабилитацию в этой стране. Судя по снимкам, мероприятия прошли в теплой дружественной атмосфере.

В подписи к публикации Горбунов поделился своими эмоциями: "Наш очередной благотворительный концерт и ужин! Спасибо Израиль, за гостеприимный прием! Украинцы, проживающие не один год на "Земле Обетованной" в разных уголках, съехались в Герцлие, на наш Благотворительный ужин! Собрали на ВСУ – более 21 тысячи долларов! А еще имели честь пожать руку и пообщаться с нашим Защитникам, которые проходят в Израиле протезирование и реабилитацию! Спасибо Вам! Победи нам! Слава Украине!".

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