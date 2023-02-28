В этот раз на своей странице в Instagram жена комика, которая теперь страдает от своих экс-соотечественников, рассказала об интересной встрече с незнакомцем в Киеве.⠀

"На днях мы встретились с подругой в уютном, весьма симпатичном ресторанчике. В планах было мило поворковать по-девчачьи, вдоволь насладиться долгожданной встречей. Как вдруг в самый разгар душевной беседы к нам подошёл совершенно незнакомый человек.

— Вы сестры?

Мы переглянулись. Два потока спутанных мыслей, закруживших в общем вальсе, заставили смущённо улыбнуться…

— Нет, мы не сестры, но мы родные… Родные люди.

Мужчина кивнул понимающе.

— У вас глаза одинаковые…", — пишет Наталья Казанина.

Супруга звезды "Квартал 95" добавила, что на фоне всех ужасов войны можна найти один плюс.

"Год войны заставил нас многое потерять… Разрушил наши планы, наши жизни, забрал сон и покой… Раскидал близких и друзей по разным странам… И это самая большая потеря, которую никак не возместить… Есть только один большой плюс в этой кошмарной непоправимой катастрофе. Те, кто остался, кто буквально с тобой, рядом, стали родными. Родными людьми с одинаковыми глазами. Глазами, ждущими только мира и победы…", — подчеркнула жена Степана Казанина.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

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