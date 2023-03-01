Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская продолжает показывать в Инстаграм кадры из своих выступлений. Сейчас звезда вместе с коллегами занята в рамках нового тура и каждый день показывает, какой спектакль дает в этот раз.

"Днепр, спасибо за аншлаг! Днепр, в первый раз за долгое время мы у вас!" - поделилась Ольга под новыми кадрами. Отметим, активные выступления у артистов начались недавно, большинство также занимается волонтерством, чтобы поддержать ВСУ.

В этот раз Ольга показала, как выглядит перед выступлением и как преображается для концерта. В 56 лет звезда спокойно наносит минимальное количество макияжа и выглядит при этом свежо и ухожено.

Недавно Ольга призналась, как во время своего тура не забывает о себе. она тренируется даже в номере и успевает устраивать пробежки. Также Сумская любит ходить к косметологу на безоперационные подтяжки кожи, рассказывает о лифтинге и впечатляет результатами.

После процедуры Glow Solution удалось впечатлить посвежевшей внешностью. Образ бортпроводницы еще больше преобразил Сумскую. Новыми кадрами она поделилась в Инстаграм Стори.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.