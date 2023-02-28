Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в загадочном образе.

Как видно, на новых снимках Даша появилась как будто в момент подготовки к фотосессии – на ней колдуют визажисты, поправляя макияж и укладку. Перед камерой она появилась в объемном черном наряде, ее волосы распущены, а в ушах массивные золотистые серьги, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Квиткова написала таинственное послание: "Величайшая человеческая глупость – страх. Боязнь совершить поступок, поговорить, признаться. Мы всегда боимся, и потому часто проигрываем".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Я восхищаюсь тобой. Ты так изменилась, в лучшую сторону. Твоя женственная энергия передается через экран".

"На глазах у нас всех Даша превращается во вполне натуральную диву".

"Похоже на какой-то намек кому-то".

"Вау, какая подборка".

"Золотые слова".

"Полностью согласна".

"Лялька Квиткова".

"Непревзойденная".

"Такая красивая".

"Красота".

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