Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в загадочном образе.
Как видно, на новых снимках Даша появилась как будто в момент подготовки к фотосессии – на ней колдуют визажисты, поправляя макияж и укладку. Перед камерой она появилась в объемном черном наряде, ее волосы распущены, а в ушах массивные золотистые серьги, она не смотрит в объектив.
В подписи к публикации Квиткова написала таинственное послание: "Величайшая человеческая глупость – страх. Боязнь совершить поступок, поговорить, признаться. Мы всегда боимся, и потому часто проигрываем".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
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"Я восхищаюсь тобой. Ты так изменилась, в лучшую сторону. Твоя женственная энергия передается через экран".
"На глазах у нас всех Даша превращается во вполне натуральную диву".
"Похоже на какой-то намек кому-то".
"Вау, какая подборка".
"Золотые слова".
"Полностью согласна".
"Лялька Квиткова".
"Непревзойденная".
"Такая красивая".
"Красота".
Напомним, Экс-подопечная Монатика Лида Ли в образе с ярким акцентом подготовилась встречать весну: фото.
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