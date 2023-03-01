Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая в 2021 году начала встречаться с музыкантом Павлом Тараненко. Уже через несколько месяцев отношений они признались друг другу в любви. В интервью для "ЖВЛ" она заговорила о свадьбе и вспомнила, как призналась в любви бойфренду.

Александра Зарицкая вспомнила, как впервые призналась бойфренду в любви. Это произошло через несколько месяцев после начала их отношений. Однако Павел все же первым признался исполнительнице, что любит ее.

Встречаться пара начала еще в 2021 году, а жить влюбленные стали вместе за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения. Кстати, война только укрепила отношения Александры и Павла. Более того, она мечтает о свадьбе с ним.

Девушка призналась, что хотела бы сыграть две свадебные церемонии: одну на Закарпатье, а вторую - в Крыму, после его возврата под контроль нашей страны.

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьбу после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было жить хорошо в свободной стране. Это одна такая супертрадиционная будет свадьба где-то там на Закарпатье, а другая где-то в Крыму, где море", — отметила Александра Зарицкая.

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