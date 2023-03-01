Популярная украинская ведущая продолжает ездить по городам и впечатляет кадрами с жителями после оккупации.

В этот раз популярная украинская телеведущая поделилась загадочным кадром. Чтобы намекнуть о личности гостя в одном из выпусков будущего сезона тревел-шоу, Леся Никитюк показала снимок в Инстаграм.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время начала вторжения оккупантов поделился кадром, как он выглядит на самом деле во время работы, когда долго никуда не выезжает. Снимок, где Ким позирует с разноцветными носками, разлетелся по сети.

Поэтому в этот раз Никитюк получила много комментариев с похожим кадром.

«Доброе утоо) Угадайте, кто в Маршрутке?☺» - пишет Леся.

В сети сразу же принялись обсуждать:

«Носки, как правда у Кима; Да по семейному 😂; Ким Виталий🔥; Ух ты! 😍; Богданович в носках Кима 😂; А если серьезно, то конечно Виталий Ким, наш дорогой 😍; Наш милый Ким!?!

Привет из Николаева! Ким то наш❤️; Комик, ножки видны 😅; Ким но не Кардашян 😁; 1 Леся . 2 не Леся; Носки Кима 😂».

Артистка продолжает свое путешествие по освобожденным городам и показывает, в каких условиях сейчас живут украинцы и как она сама старается поддерживать свой моральный дух в путешествиях.

Напомним, Никитюк показала, что встретила в городе-герое Николаеве

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