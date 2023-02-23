Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. А в прошлом году звезда вернулась к пению и уже успела выпустить несколько хитов. Хотя до этого Леся признавалась, что вкладенные силы и средства не оправдывали ожиданий. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся поделилась закулисьем съемок "Le Маршрутки".

"Ну куда ты эти лосины надел? Ноги как у женщины, обтянули, посмотрите, ну куда это", - сказала Леся обращаясь к Богдан Богданычу, водителю маршртуки.

"Они просто втянулись после стирки", - сказал водитель в ответ.

"Нет, переодевайте ему штаны, я это не выдержу. Ну смотри...", - сказала Леся в ответ и попросила потанцевать Богдан Богданыча, чтобы посмотреть, насколько это удобно делать в узких лосинах.

"Ну, артист балета", - подытожила Никитюк попытку танцев водителя.

Стоит отметить, Леся, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, помогая украинским семьям, которые бежали на запад Украины из зоны боевых действий.

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