Актриса увлеклась похудением и начала ходить в спортзал каждый день, ради этого она полностью также сменила режим питания и стала делиться в сети успехами. Каждый день Мишина показывает, чем питается и какой у нее режим.

Однако кадры с Мишиной, разгуливающей в белье перед подросшим сыном, смутили некоторых украинок. Более того, ей начали об этом писать в Инстаграм:

«Быть в нижнем белье мамой перед сыном не эстетично вообще» - пишут артистке.

Мишина опубликовала очередное фото в белье и написала: «Кто сказал?».

Недавно она рассказала, как сильно ограничила свое питание и приобщает к здоровой пище сына. Она поинтересовалась в ролике, нравится ли ему еда и вкусно ли ему.

Однако даже из-за этого ролика в сети принялись стыдить звезду.

Мишина поспешила заявить: «И грустно, и смешно такое читать. Счастливое детство ребенка напрямую зависит от правильного питания тоже. Немного с этим опоздала, но наверстаю. Но вы видите, как даже через комментарии можно понять, как дела у человека».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.