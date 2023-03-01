Актриса увлеклась похудением и начала ходить в спортзал каждый день, ради этого она полностью также сменила режим питания и стала делиться в сети успехами. Каждый день Мишина показывает, чем питается и какой у нее режим.
Однако кадры с Мишиной, разгуливающей в белье перед подросшим сыном, смутили некоторых украинок. Более того, ей начали об этом писать в Инстаграм:
«Быть в нижнем белье мамой перед сыном не эстетично вообще» - пишут артистке.
Мишина опубликовала очередное фото в белье и написала: «Кто сказал?».
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Недавно она рассказала, как сильно ограничила свое питание и приобщает к здоровой пище сына. Она поинтересовалась в ролике, нравится ли ему еда и вкусно ли ему.
Однако даже из-за этого ролика в сети принялись стыдить звезду.
Мишина поспешила заявить: «И грустно, и смешно такое читать. Счастливое детство ребенка напрямую зависит от правильного питания тоже. Немного с этим опоздала, но наверстаю. Но вы видите, как даже через комментарии можно понять, как дела у человека».
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.