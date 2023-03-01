Кто-то из пользователей сети поинтересовался у Даши Кацуриной о ее романе с Владимиром Дантесом.

Предприниматель Даша Кацурина решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на их вопросы об отношениях с музыкантом и ведущим Владимиром Дантесом. Кроме того она показала в Инстаграм-Сториз переписку с артистом.

Кто-то из пользователей сети поинтересовался у Даши Кацуриной о ее романе с Владимиром Дантесом. В ответ Даша показала переписку с певцом, в которой они утром обменивались видеосообщениями. Пара переписывалась с утра, однако неизвестно, о чем именно.



"Даже не знаю, что у нас с Владимиром Дантесом? Что же ты там мне пишешь в 7 утра?", – написала Даша и вспомнила его проект "Пожар".

Впрочем, больше комментариев о романе с певцом бизнесвумен не дала. Но, похоже, что у пары все хорошо.

У нее также спросили об переходе на украинский язык. Кацурина призналась, что наибольшей ее мотивацией был Владимир Дантес, который ее вдохновил.

"Сначала только письменно, потом только с теми, кто обращается по-украински. А потом Дантес полностью перешел, и это моя самая главная мотивация была, на самом деле. Вова всегда разговаривает на украинском, мои родители тоже через него перешли", - поделилась Даша.

Напомним, Дорофеева раззадорила украинцев семейным роликом с Кацуриным.

А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес поделился трогательным фото своей новой возлюбленной.

Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес признался, с кем хочет записать совместную песню.