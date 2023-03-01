Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором пофантазировал на тему того, кто мог подорвать российский самолет на аэродроме в Беларуси.

В подписи к публикации на ютуб Юрий рассказал: "Утром, 26 февраля, в Беларуси, на военном аэродроме Мачулищи было совершено подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Говорят, что это дело рук белорусских партизан. И не исключено, что у нашего дяди Сережи тоже могут быть белорусские корни".

В новом видео комик воплотил образ того самого "дяди Сережи", который ранее уже появлялся в его роликах. В этой пародии персонаж как бы намекает, что подрыв самолета – это его рук дело, но делает это очень весело.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Очередной шедевр".

"Гениально!".

"Ваши пародии – просто огонь".

"Гениально, как и сам автор".

"Теперь поезжай к Кремлю, только права не забудь уже".

"Обожаю ваши пародии, просто шедеврально".

"Класс, очень понравилось. Юрий, как всегда, с дядей Сережей – огонь".

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