Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, снова начала появляться в сети.

Так, в этот раз в своем Instagram звезда опубликовала видео, которое является тизером ее нового клипа, премьеру которого она также проанонсировала. В ролике Лорак вместе с российским актером как будто позирует папарацци, здесь она также как будто актриса. Видно, что в клипе она появится в эффектном белом платье с открытым декольте, безупречной укладкой и макияжем.

В подписи к публикации Лорак написала: "#РядомНоНеВместе. 03.03.2023". Российские поклонники ту же принялись писать, как сильно они ждут премьеру клипа артистки, тогда как украинцы в очередной раз напомнили ей о предательстве:

"Все такие песни жертвы. Когда уже новый стиль и что-то новое будет?".

"За Украину не жмет? Как же так можно всех предать и улыбаться".

"Тизер – Рядом, но не вместе с Украиной и против Украины".

"А вам все танцульки в голове!".

"Одно слово в голове, когда вижу тебя, Каролина. Ты настоящая кремлевская прошмандовка и паскуда!".

"Сколько бы раз не писала, все удаляют сммщики. Попробую снова. Мне тебя жаль".

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