Ольга Сумская успела сделать также несколько селфи на фоне городских пейзажей, а также засняла из автомобиля центр Харькова, который около года назад россия атаковала ракетами.

Украинская актриса Ольга Сумская приехала в Харьков, почти ежедневно страдающий от обстрелов оккупантов. В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета состоялся спектакль с участием звезды. Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в соцсети Инстаграм.

"Родной, несгибаемый Харьков! Наконец! Боже, как мы соскучились", — написала Сумская.

Ольга Сумская сообщила, что несмотря на риски и опасность очередных ракетных атак, она с труппой все же посетила несокрушимый город, чтобы поддержать местных жителей.

Актриса побывала на площади Свободы и собственными глазами увидела разрушенное здание горсовета, в которое в начале войны попала российская ракета.

Народная артистка Украины успела сделать также несколько селфи на фоне городских пейзажей, а также засняла из автомобиля центр Харькова, который около года назад россия атаковала ракетами.

Харьков встретил актрису и ее коллег далеко не солнечной погодой, но Сумская призналась, что безумно скучала по городу.

"Есть следы обстрелов, рядом воронки. Спасибо нашим организаторам, что наш спектакль состоится. Молимся", – поделилась Ольга Сумская.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.