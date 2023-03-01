Владимир Дантес высказался о тренде на украинские патриотические песни, в которых часто можно услышать слова "война", "калина", "байрактары", "дроны", "волонтеры" и т. д.

Многие пользователи Сети подвергли критике Потапа за неоднозначные строки в песне "Волонтер" и написали гневные комментарии, поскольку смысл, который исполнитель заложил в нее, обесценил важный вклад, который люди каждый день делают для нашей победы над рф.

На этот раз свое мнение о треке высказал Владимир Дантес в интервью "Грунт".

По мнению Владимира Дантеса, возможно, в чем-то слушатели и правы, но в то же время певец предположил, что у Потапа просто такое представление о работе волонтеров. Он считает, что любой опыт, даже если он отрицательный, не помешает никому, ведь позволит после создавать что-то лучше.

"Я когда-то думал себе: надо о коллегах правду-матку рубить... Комментарии говорят сами за себя. Но с другой стороны, честно, я очень хороший человек и в какой-то момент я подумал, поставил себя на его место, может, он так представляет себе волонтерство", — сказал Владимир Дантес.

Также певец высказался о тренде на украинские патриотические песни, в которых часто можно услышать слова "война", "калина", "байрактары", "дроны" и т. д. Владимир заявил, что не против таких композиций, и они нужны, однако не следует превращать их в шароварщину.

"Чем больше слов о войне – тем хуже. Должны быть песни в тематике этого времени, но меня, наоборот, вдохновляет писать что-то лирическое или даже положительное. Когда ты едешь к людям с концертами, им хочется услышать песни, которые были раньше, под которые они танцевали, отвлечься. Но если они пришли отвлечься, а ты им поешь о том, как постоянно кто-то умирает или о том, какие мы непобедимые… Все и так это знают", – добавил он.

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