Музыкант Владимир Дантес отметил, что с каждым разом выезжать в Европу становится сложнее и сложнее, а также назвал виновных в этом.

Украинский певец Владимир Дантес поделился своим мнением, как мужчины-артисты выезжают за границу во время войны, и пожаловался на коллег, которые не возвращаются. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу "ҐРУНТ".

Владимир Дантес объяснил, что для получения разрешения выезда за границу необходимо обратиться с официальным запросом в Министерство культуры Украины. Там показываешь, какие у тебя есть концерты, и если все ок – выезжаеш.

Музыкант отметил, что с каждым разом выезжать в Европу становится сложнее и сложнее. Все из-за некоторых коллег-мужчин, которые пользуются своим положением, покидают территорию Украины под предлогом заграничных благотворительных туров и не возвращаются обратно.

"Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Возможно, вы думаете, что вам в Украине опасно и вы выезжаете ради семьи. Но тем самым вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", - обратился Владимир Дантес к таким музыкантам.

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