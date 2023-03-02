Так, в Сети появилось видео, как один из «профессионалов» попросил присмотреть за его блюдом на сковороде, пока он сбегает в кладовую, пишет Politeka.net.
«Юра, присматривай», - сказал он другому участнику и отошел на несколько минут.
Вернувшись, повар обнаружил свое блюдо сгоревшим. Спасать уже было нечего, и продукты улетели в мусорное ведро.
«Так горело! Я его хотел задушить!», - признался участник в своих эмоциях в тот момент.
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При этом зрители оценили терпение Эдика, который не стал устраивать разборок и криков на кухне:
«Эдик поступил очень правильно, молодец!».
В свое оправдание другой участник, по чьей вине сгорели продукты, лишь развел руками: «получилось так, как получилось».
Напомним, ранее зрителям представили двадцатку участников нового сезона «МастарШеф. Профессионалы». Однако не все оценили поваров четвертого сезона.
Так, некоторые зрители обвиняют участников в аматорстве и в том, что «они не знают даже базовых блюд». Также пользователи соцсетей резко заявляют: «предыдущий сезон был лучше».
Другие же призывают не относиться к четвертому сезону слишком строго и помнить, что в стране идет война:
«Критики диванные, АЛО! Сезон был снят в период войны!! Тревоги, нервы, стресс. Что вы хотите?! Или вы в параллельном мире где-нибудь? Скажите вообще спасибо, что сезон сняли».
И все же, некоторым "профессионалам" удалось уже удивить Эктора Хименеса-Браво.
Тем временем другие продолжают обсуждать новую внешность судьи Владимира Ярославского.
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