Учасники четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали» нарешті почали показувати свої таланти і вміння на повну.

Деяким навіть вдалося приємно здивувати суддю Ектора Хіменеса-Браво, пише Politeka.net.

Так, в Мережі з’явився анонс нового випуску «МастерШеф. Професінали» 4 сезону, в якому перед учасниками проєкту знов поставили непрості завдання.

«Кому не слабо зробити карпачо із заплющеними очима?», - каже Ектор.

Також Хіменес-Браво запевняє кухарів, кожен з яких хоче стати «МастерШефом», що можна навіть приготувати прозорі пельмені і хліб без борошна.

Для того, щоб здивувати Ектора, Ольгу Мартиновську і Володимира Ярославського у кухарів, як завжди, буде мало часу.

Але, декому впоратись із завданням все ж таки вдасться і він вперше на цій кухні, і перед самим Ектором доведе, що він профі рівня Бог.

«Ви мене здивували!», - навіть зізнається Ектор.

Додамо, що в Мережі не припиняються дискусії стосовно учасників нового сезону. Так, деякі з глядачів хотіли б, що б вони були більшь професійними, а не "аматорами".

Тим часом інші продовжують обговорювати нову зовнішність Володимира Ярославського.

Нагадаємо також, що раніше Євген Клопотенко розбив серця своїм шанувальницям, розповівши правду про своє особисте життя.

Також Politeka.net писала, як Ектор росзердився на учасників четвертого сезону "МастерШеф. Професіонали".