Нагадаємо, судять четвертий сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський, пише Politeka.net.

І саме зміни у зовнішності Ярославського привернули увагу глядачів. Адже Володимир відростив розкішні вуса і тепер постійно стає центром уваги серед коментаторок «МастерШеф».

Деякі поціновувачки чоловічої краи жорстко вимагають від Ярославського: «Поголіться!», інші ж шуткуючи порівнюють із Тарасом Шевченко і Сальвадором Далі.

От і новий випуск «МастерШеф. Професіонали» не обійшовся від жіночих поглядів на Ярославського. У коментарях українки вигукуть: «Вуса – відпад просто», «Ох, які вусища» і зізнаються - «Досі не можу звикнути до нового пана Володимира», "Володимиру дуже личить цей його новий стиль".

Додамо, що глядачі також продовжують обговорювати учасників четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали». Так, деяким глядачам здається, що на головну кухню країни потрапили випадкові люди і можна було знайти кращих кулінарів.

Інші ж розуміють, що багато чоловіків зараз стоять на захисті держави, ресторати та кухарі перетворилися на бійців, медиків, волонтерів.

Нагадаємо, шо українці розкритикували новий сезоне "професіоналів" за те, що учасниками, на їхню думку, стали "аматори".

Також повідомлялось, як нові учасники "МастерШеф. Професіонали" розсердили Ектора і Ярославського.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко розбив шанувальницям серця, розповівши правду про своє особисте життя.