Пользователи сети признавались, что их рассмешило видео Эктора Хименеса Браво и они хвалили кулинара в комментариях.

1 марта звезды поздравляют украинцев с окончанием сложнейшей зимы и с первым днем ​​весны. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво также не устоял и оригинально напомнил о начале весны. Забавное видео появилось на ее странице в Инстаграм.

Звездный шеф-повар Эктор Хименес Браво пошутил, что с приходом весны переодевается в футболку, шорты и тапочки, тогда как все украинцы еще кутаются в пальто. На видео можно увидеть, что кулинар оделся совсем уже по-летнему: надел футболку и шорты. В таком виде шеф-повар вышел на улицу. Все, кто его видел, кутались тем временем в зимние пальто и удивлялись, когда замечали Эктора.

"Пришла весна в Украину, а ты колумбиец", – прокомментировал Эктор Хименес Браво.

Пользователи сети признавались, что их рассмешило видео Эктора Хименеса Браво и они хвалили кулинара в комментариях: "Красивый позитивный теплый пост. Моя весенняя куртка мечтает, когда я ее надену", "Я тоже когда-то ходила на занятия в туфельках... потому что я думала что весна, и все", "Такое радостное видео, поднимает настроение", "Позитивчик и красавчик", "Очень милое, приятное и весеннее видео".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

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