Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила удивительное видео, в котором предстала в необычном образе и читала стихи Леси Украинки.

Как видно, Наталка запечатлена в уютной комнате со свечами и плющом, который заплетает мебель. Перед камерой она пояивлась в роскошном пышном платье серо-зеленого оттенка с объемными рукавами и открытыми плечами. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице изящный макияж. В ролике Наталка читает легендарную поэзию Леси Украинки.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Стояла я и слушала весну. #наталкачиталка в первый день весны со всем известным стихотворением #лесяукраинка. Сейчас мечта этой весной у всех нас одна. Так странно… В школе это стихотворение мне было совсем о другом, а сейчас приобрело новые смыслы. Поэзия – ты невероятный человеческий дар".

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