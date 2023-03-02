Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милыми кадрами из авто и рассказала о своем творческом детище.

Как видно, на фото и видео Ирина запечатлена в автомобиле, она едет за рулем слушает в машине новые треки пиз проекта "ДНК – Душа.Нация.Культура". Перед камерой продюсер появилась в сдержанном стильном образе – на ней светлые джинсы и белый теплый свитер, ее волосы небрежно уложены, а на лиц легкий макияж.

В подписи к публикации Горовая похвасталась важным достижением: "ДНК – Душа.Нация.Культура. Новое звучание украинских народных песен в исполнении известных артистов. Это очень важный проект для нашей страны (не только потому, что все деньги с прослушиваний идут на благотворительность @u24.gov.ua). Я уверена, что подобное современное и очень стильное переосмысление нашего песенного наследия не сможет оставить равнодушным молодое поколение. А они – будущее Украины. И такие культурные проявления должны вдохновлять молодежь углубляться в наши корни, историю, культуру. Благодарна всем организаторам этого невероятного проекта".

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