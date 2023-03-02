Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая с начала войны вывезла детей в Польшу и теперь живет на две страны, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась забавным видео, однако перепугала украинцев болезненной худощавостью.

Как видно, в ролике Маша сначала появляется в спортивных штанах и теплом розовом свитере с воротником. Она вертит в руках черный комплект и весело пританцовывает, а затем за секунду пляшет уже в этом самом черном костюмчике. К слову, именно этот второй наряд подчеркнул худощавость телезвезды.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Как и вы, девушки, я устала еще прошлой весной. Но зад сам себя не подтянет... Не только со стальными "причиндалами" идти к победе".

Поклонники не стали молчать и высказали в комментариях свое волнение по поводу излишней худобы телеведущей:

"Вы болеете? Очень худая. Черный костюм не надо одевать, потому что больно глазам".

"Мария, а вы нравитесь себе с этими килограммами?".

"Красавица, но почему вы такая худая?".

"Маша, вам срочно нужно несколько кило".

"Вам, конечно, виднее, но это выглядит не столь привлекательно. Здоровье главнее".

"Мария, мне кажется, что вы перешли все пределы разумного, вы не просто худая, уже не хорошо, это болезнь".

"Мне кажется, но вы как будто немного постройнели. Надеюсь у вас все хорошо и уменьшились проблемы с пищевыми расстройствами".

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