Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров, как отметила, будто из другой жизни.

Похоже, это архивные снимки, которые были сняты до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На них Светлана запечатлена на прогулке в интересной локации, она и так, и сяк вертится для фотографа. Перед камерой певица появилась в стильном черном костюме с кедами, ее волосы распущены в легкой укладке, а на лице макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лобода написала: "Как будто из другой жизни. Так беззаботно, так спокойно". Пользователи тут же принялись комментирвоать новые фотографии звезды:

"К сожалению, другой жизни уже не будет".

"Так и было когда-то".

"Когда вы не будете использовать русский язык?".

"Светочка, ты нереальная! На стиле, очки крутые!".

"Так и было, но мы этого не понимали, насколько мы были счастливы. Все будет".

"Ну научитесь уже украинскому языку, и не позорьте наше государство, тем москальским шлаком!".

"Как всегда, очаровательна".

"Такая красивая".

"Светлана заблокируйте доступ на Ваш аккаунт для страны террориста. Вы невероятна. Слава Украине. Спасибо за поддержку".

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