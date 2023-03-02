Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров, как отметила, будто из другой жизни.
Похоже, это архивные снимки, которые были сняты до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На них Светлана запечатлена на прогулке в интересной локации, она и так, и сяк вертится для фотографа. Перед камерой певица появилась в стильном черном костюме с кедами, ее волосы распущены в легкой укладке, а на лице макияж и модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Лобода написала: "Как будто из другой жизни. Так беззаботно, так спокойно". Пользователи тут же принялись комментирвоать новые фотографии звезды:
"К сожалению, другой жизни уже не будет".
"Так и было когда-то".
"Когда вы не будете использовать русский язык?".
"Светочка, ты нереальная! На стиле, очки крутые!".
"Так и было, но мы этого не понимали, насколько мы были счастливы. Все будет".
"Ну научитесь уже украинскому языку, и не позорьте наше государство, тем москальским шлаком!".
"Как всегда, очаровательна".
"Такая красивая".
"Светлана заблокируйте доступ на Ваш аккаунт для страны террориста. Вы невероятна. Слава Украине. Спасибо за поддержку".
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