Пока россияне пугали украинцев, что оставят без света и тепла, мы объединились и пережили самую сложную зиму для Украины. Звезды поздравили с началом весны и публиковали теплые кадры. Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Женьки в сериале "Сваты", также поделилилась в Инстаграм первой фотосессией, которую сделала этой весной.
Анна Кошмал вышла прогуляться по Киеву и прокатилась по улочкам на самокате. Для этого она выбрала стильный наряд. В широких голубых джинсах, белом лонгсливе, а также черной оверсайз куртке и зеленом худи. Такой классический кэжуал-образ разбавили модные желтые кеды с белыми надписями, несколько серебристых подвесок, а также наушники. Этот аксессуар стал настоящей изюминкой лука, сделав его легким и настоящим.
Ее волосы были распущенными, а на лице сияла милая улыбка.
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"Я так ждала весны ежегодно жду, а этого ну ооооочень. Это как свет в конце коридора) Когда природа просыпается и расцветает, то от внешнего к внутреннему, все вокруг помогает почувствовать ценность жизни. Хотя о ценностях нам уже и без весны известно, но начало тепла – это всегда глоток свежего воздуха", - написала Анна Кошмал в подписи к фото.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.