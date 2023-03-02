К Международному женскому дню Spotify в соавторстве с украинской евицей Джамалой создал плейлист "EQUAL Украина", куда вошли 50 треков. Так, артистка стала первой украинской посольством инициативы EQUAL от стримингового сервиса Spotify, популяризирующей творчество женщин-исполнительниц. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм.

Артистка рекомендовала нескольких украинских певиц, чьи песни попали в плейлист. В частности, туда попали композиции певиц Алины Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola, а также групп Tonka, The Hardkiss, Go-A.

"Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии. Для меня эта борьба сегодня очень важна. Поэтому я хотела бы разделить радость с каждой украинкой, которая, несмотря на военное время, так бесстрашно борется за свободную жизнь в Украине. За равенство. За свободу", – написала Джамала.

Пользователи сети поздравляли Джамалу и писали, что рады этому событию, ведь нам сейчас важно популизировать украинскую музыку, чтобы никто не забывал об Украине: "Ура! Наконец-то Спотифай продвигает и делает спец. проекты для Украины!", "Я обожаю тебя, сладкая Джа! все, что ты делаешь!", "Ого, вот это уровень", "Новость - это огонь".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.