В среду, 2 марта, в украинских кинотеатрах состоится премьера самого дорогого отечественного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Его создавали на протяжении семи лет – с 2015 года. Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая стала ведущей "Евровидения-2023", появилась на премьере и поделилась фото в Инстаграм.

Одна из миссий мультфильма - привлечь внимание к экологическим проблемам, таким как исчезновение все большего числа представителей украинской флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, а также уничтожения подснежников. Именно поэтому в мультфильме показы многие растения и животные, занесённые в Красную Книгу.

Юлия Санина стала голосом Русалки Водяницы - подруги главной героини мультфильма. Певица не могла пропустить премьеру и выбрала красивый наряд. Серый латексный пиджак с поясом, брюки, идеальная фигура и длинные волосы, заплетенные в косички - певица выгляда просто шикарно на фото из показа, которое она запостила в своем микроблоге.

"Мавка! Наконец-то в мировом прокате. Все, кто имеет возможность - посмотрите этот волшебный мультфильм в кинотеатрах. Увлечение и гордость. Голос Русалки Водяницы – ваша Юля", - подписала соответствующие фото Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.