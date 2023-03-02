В этот раз телеведущая Маричка Падалко рассказала, что ночью произошли взрывы в Кременчуге. Подробности произошедшего пока неизвестны. Накануне этой ночи Кременчуг уже был подвергнут нападению со стороны "шахидов", которые атаковали объекты инфраструктуры и частную дачу (фото 1).

На территории России неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Туапсе. Также произошли взрывы у российского военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают вражеские самолеты для нанесения ударов по Украине. Россияне считают, что это украинские дроны, от которых они не могут полностью защититься (видео 3).

За последние два дня Россия подверглась наибольшей атаке неизвестных беспилотников.

В оккупированном Бахчисарае возле воинской части произошел мощный взрыв, также взрыв прогремел в Ялте (видео 4-5).

В оккупированной Кадиевке в Луганской области произошел взрыв на территории завода, где россияне прятали свои грузовики с боеприпасами (видео 6).

Патриотическое воспитание в России: учительница обругала парня за опоздание на мероприятие, посвященное 23 февраля (видео 7).

В сети также отреагировали:

«Два последних видео – это панические атаки россиян)))) 😂; Еще немного и нам придется освобождать ту молодежь, от такого обучения с такими педагогами и таким отношением; Какие бы родители позволили называть своего ребенка ублюдком, за опоздание ????

Слов нет от просмотра патриотического воспитания! Ублюдина таких и воспитывает! Неизлечимо больны! Русская учительница вышла из ума. Бедные дети».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.