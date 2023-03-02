Так, певец подчеркнул, что его слова были необдуманными и обидными, пишет Politeka.net.

«Я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои неодуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что я так огорчу кого-то своими высказываниями», - написал певец на своей странице в соцсети.

Также Иво Бобул согласен, что его слова были оскорбительными и несправедливыми.

«Я не могу оправдаться, но я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы исправить свою ошибку и восстановить ваше доверие ко мне. Я должен признаться, что многие женщины, с которыми я имел честь сотрудничать и общаться, всегда были талантливыми и целеустремленными людьми, с большими амбициями и жаждой к жизни», - подчеркнул Иво Бобул.

Артист также считает, что был неправ, когда обвинял женщин в «меркантильности» и «разбалованности».

Напомним, скандал вокруг Бобула разгорелся после его интервью, которое закончилось ссорой между ним и Эммой Антонюк. Певец заявил, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома".

Артист перешел на личности и упрекнул Антонюк в том, что в свои 32 года она еще не замужем и не имеет детей, хотя, по его мнению, "уже время".

«…Меркантильными стали женщины, очень меркантильными. Многие женщины одиноки и не понимают почему – у них есть все, но нет счастья. А потому, что нужно посмотреть на себя, посмотреть, что ты натворила, что осталась одна. Кого ты так обидела. Не мог он, например, шубу тебе достать, и из-за этой шубы ты пошла к другому», - горячился Бобул.

Артист также заявил, что женщины изменились, думают только о себе, о деньгах, о машинах и домах, но не задумываются о том, где мужчина должен брать все это, ведь не все могут быть банкирами и «папиками».

Во время спора Иво не удержался, встал и ушел.

«Я прожил 69 лет – это опыт, которого у тебя нет. Дай Бог, чтобы он у тебя был в будущем. Не нужно мокать меня в унитаз. Я тебе о своем опыте говорю, а ты мне начинаешь говорить какую-нибудь х_рню. Все, до свидания», – заявил Бобул.

Также напомним, что Цыбульская подколола Потапа после скандала с Бобулом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бобул высказался в адрес Софии Ротару.