Співак Іво Бобул не засуджує Софію Ротару за її гастролі в росію після окупації Криму та Донбасу, бо вона "поза законом".

В інтерв'ю Аліна Доротюк артист зробив суперечливу заяву. Іво Бобул поскаржився на російських виконавців, які десятиліттями перекривали йому дорогу в шоу-бізнес, і засудив українських колег, які "паслися" в Москві. На його думку, артисти не можуть бути поза політикою, але для Софії Ротару він робить виняток, порівнявши її з Аллою Пугачовою.

"Софія Ротару поза законом, як Пугачова. Не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них треба дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де Ротару виступала, у мене немає інформації. Я знаю, що вона зараз в Україні. Не треба копатися в якійсь білизні, було й було. Де вона зараз, що вона зараз робить — це мене цікавить. Окрім неї їздили, знімали штани на сцені, показували зади. А дуже багато перефарбувалися, бо зрозуміли, що Україна переможе", – заявив Іво Бобул.

Артист нібито не знає, що всі 8 років війни до повномасштабного вторгнення Софія Ротару виступала на російських фестивалях "Пісня року", "Нова хвиля", знімалася в новорічних вогниках у Москві та отримувала там нагороди.

"Я не суддя, але кожен має клепку в голові. Кожен міг подумати, що він робить. Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу, держави має бути на першому місці", – додав співак.

Раніше для Софії Михайлівни Ротару став потрясінням обстріл центру Києва.

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