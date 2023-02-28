Співак висміяв журналістку, заявивши ще, що досвідченіший і вона має народити дитину, щоб розмірковувати про життя.

Під час бесіди з журналісткою Еммою Антонюк для YouTube-каналу "Це ніхто не дивуватиметься" артист влаштував справжній скандал, повчаючи молоду жінку, як їй жити і чому вона повинна завести чоловіка (щоб подивитися відео та обговорити конфліктну ситуацію - доскролльте сторінку до кінця) Український співак Іво Бобул зі скандалом залишив інтерв'ю після питання про те, що він думає про стосунки та чого вчить сина у спілкуванні з жінками.

«Душу треба шукати, а не гроші. Ми забули, що кожна людина має душу. А ми дивимось гроші, гроші, квартири, багатство. А молодь… треба, щоб вони знали це… що є різні дівчата. Є гарні дівчата, гарні дівчатка повинні сидіти вдома, а ці шукають собі якусь пригоду на що?» - Заявив артист.

Після цього Бобул розповів, що дівчата стали меркантильними.

«Думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, будинки. А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все... Не всі можуть бути банкірами, папіками» - додав співак.

Після цього журналістка зауважила, що жінка може бути щасливою і без стосунків:

Ти молода, у тебе немає дитини, чоловіка. Чому? А це вже має бути» - заявив у відповідь Бобул.

"Що ви говорите? Це сексистська маячня. Жінка може бути щасливою у тому життєвому сценарії, в якому їй комфортно» - зазначила журналістка.

Після цього Іво Бобул заявив, що він не сексист і це вирішуватиме, як розмовляти, при цьому він демонстративно викинув подарунок – книгу:

«Сонце моє, я зараз встану та піду. Ми почали говорити про щось, ти починаєш тиснути своєю термінологією, яку я не дуже розумію. Нехай я не розумію, хай я дурний. Я говорю тобі життєві речі. Мені 69 років я прожив життя. Тобі 32 роки і ти починаєш мене вчити, що є ліво, що є право» - висловився артист.

"Але вік не є заслугою", - додала журналіст.

«Пояснюю тобі. Це досвід, якого в тебе немає. Дай Бог, щоб він був у найкоротший час. Не треба мачати мене в унітаз. Я бачу цінності на своїх плечах, бо прожив. Ти бачиш інше» - заявив Бобул, через що його підняли на сміх у мережі.

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