Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська артистка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка вирішила відреагувати на скандал з Іво Бобулом через сексизм, тому опублікувала жартівливе відео у своєму блозі Інстаграм, пожартував і з інших артистів, включаючи Потапа.

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею - у Потапа, про ТікТок тренди - у Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки в Іво Бобула запитувати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність", - написала Оля під відео.

Фанати поставили під публікацією тисячі лайків та написали коментарі:

"Емма все правильно робить. І формат її інтерв'ю теж дуже правильний. У нас таких більше половини суспільства, це не залежить від віку. І це суспільство має бачити, що їхня поведінка засуджується і що жінки не повинні бути зручними для них";

"Бобул Артист! Ляпнув не подумав і тепер напевно що шкодує про це сам! Хоча за своєю суттю може і не є таким, як роздули хейта";

"Запитайте про це у дідусів/бабусь 70 і більше років. Те, що зараз називають різними модними словами для них моральні норми, на яких їх виховували. І у них цей досвід все життя. Мораль змінюється дуже швидко, як і все в нинішньому цифровому світі".

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