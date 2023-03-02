Известные украинские исполнители приняли участие в записи альбома, который вышел под названием "ДНК" — "Душа. Нация. Культура". Пластинка состоит из 18 украинских народных песен в современной аранжировке. Весь альбом можна прослушать на Youtube-канале MOZGI Entertainment.

Среди тех, кто спел народную песню в необычной обработке, оказалась телеведущая и блогер Леся Никитюк. Об этом она сообщила в Инстаграм.

В альбоме "ДНК" — "Душа. Нация. Культура" сочетаются совершенно разные жанры — джаз, соул, латина и даже французский шансон. Каждый трек альбома — посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ.

Леся Никитюк спела в дуэте вместе в телеведущим и актером Юрием Горбуновым. Они исполнили народную песню "Горіла сосна". Певица поблагодарила причастных к созданию этого альбома и призвала украинцев его прослушать, ведь все деньги от прослушивания альбома будут перечислены на United24 и пойдут на восстановление Украины.

Пользователи сети похвалили Лесю Никитюк. Многие отметили, что она настолько красиво спела, что с первого прослушивания даже трудно было узнать голос телеведущей: "Голос бы не узнала, если бы не прочитала этого в описании. Пани Леся была очень хороша в пении", "Очень интиресный альбом, а ваш голос вообще не узнать, круто звучит", "Я прослушала еще вчера. Больше всего понравились песни в исполнении Леси с Горбуновым и Таянна".

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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