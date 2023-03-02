Популярный украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, который во время войны превратился в военного репортера, заинтриговал украинцев кадрами из Колумбии. Как оказалось, после документального фильма о войне, который Дима презентовал к 24 февраля, он решил показать отснятый ранее сезон программы "Мир наизнанку". Об этом телеведущий рассказал в своем телеграмм-канале.

"Нашу экспедицию в Колумбию прервало полномасштабное вторжение России. Я вернулся из Боготы в Киев примерно за неделю до страшного утра 24.02. И очень надеялся, что самое страшное, вопреки прогнозам, не произойдет. Мы с операторами решили держать руку на пульсе и пока не отменять планы – в первых числах марта вернуться в Колумбию и завершить съемки. Конечно, с утра 24.02 о зарубежных съемках уже не было даже мыслей. Заграница стала прошлым. Я отправился снимать войну. Колумбийский материал остался на полках почти безлюдного офиса", - рассказал Комаров.

По его словам, где-то в мае он понял, что война надолго и вернуться в Колумбию для продолжения съемок не получится. Тогда он с командой сосредоточился над съемками в Украине. Однако, не так давно вернулся к отснятому ранее колумбийскому материалу.

"Мы с командой начали работать, и до конца года обработали весь материал, снимавшийся в Колумбии несколько месяцев подряд, с осени 2021 по февраль 2022 года. Мы сделали колумбийский сезон. Я хочу, чтобы эти новые программы подарили радость всем, кто любит путешествия. Чтобы помогли на час в неделю полностью отвлечься от страшной реальности, ракетных обстрелов, воздушных тревог, грустных новостей и мыслей. Очень важно научиться жить во время войны. И новый сезон "Мира наизнанку" – это маленький вклад нашей команды в эмоциональное состояние украинцев, "телевизионное успокаивающее". Заранее благодарен вам за просмотр", - поделился Дмитрий.

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